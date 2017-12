Dois jogos abrem Série B do Brasileiro A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será aberta com dois jogos nesta terça-feira à noite, a partir das 20h30. Apenas um clube paulista irá entrar em campo: o Guarani enfrenta o Gama, no Distrito Federal. Em Maceió, o CRB recebe o Vitória. No Estádio Bezerrão, o Guarani vai buscar os três pontos diante do ameaçado Gama. O time campineiro, embalado pela goleada de 4 a 0 sobre o União Barbarense, está na décima colocação, com 22 pontos e busca entrar no G-8, ou seja, na zona de classificação. Já o Gama, animado com a vitória sobre o CRB, por 2 a 0, fora de casa, tenta sair da incômoda situação que se encontra na vice-lanterna, com 15 pontos. No Estádio Rei Pelé, o CRB busca a reabilitação diante do Vitória, que é o oitavo colocado, com 23 pontos, após vencer o Criciúma, por 3 a 1, em Salvador (BA). O time alagoano é o 12.º, com 21 pontos. Na última rodada, caiu mais um técnico. Carlos Rabello, do Ituano, foi demitido após a derrota em casa para o Bahia, por 1 a 0. Seu substituto é Leandro Campos, que estava no União São João de Araras, na Série C.