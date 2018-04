Dois jogos e objetivos diferentes na 35.ª rodada da Série B

Quatro times e quatro sonhos distintos na abertura da 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira, às 20h30, que terá dois jogos. No fechamento da última rodada, sábado, o líder Coritiba foi o primeiro time a garantir matematicamente o acesso à Série A, enquanto o Ituano já caiu para a Série C, em 2008. O Criciúma vai a Maceió com o sonho de seguir com chances de acesso, mesmo após perder para o Santo André, por 2 a 0, em casa, e cair para a sexta colocação, com 50 pontos, cinco a menos que o G4, grupo de acesso. O tropeço fez com que o técnico Roberto Cavalo entregasse o cargo. O time será dirigido por Luiz Gonzaga Milioli, ex-auxiliar do técnico Gelson Silva que dirigiu o time até o início do returno. O CRB quer escapar definitivamente do rebaixamento. Na 14.ª colocação, com 44 pontos, o time alagoano tenta a reabilitação após ser goleado, por 4 a 0, para o São Caetano. Após vencer o Remo, por 2 a 1, o Marília voltou a sonhar com o acesso, mesmo estando na nona colocação, com 47 pontos. O time ainda sonha em ganhar um recurso para recuperar os seis pontos perdidos por conta do uso irregular do zagueiro Leandro Camilo, no jogo contra o Avaí, ainda na terceira rodada. O Santo André saiu da zona de rebaixamento após vencer o Criciúma. Agora o time do ABC está na 16.ª colocação, com 42 pontos. Se a Série B terminasse hoje a Portuguesa (56 pontos), o Vitória (55) e o Ipatinga (55) estariam na elite ao lado do Coritiba (63). Por outro lado, Remo (32), Paulista (39) e Santa Cruz (41) seriam rebaixados ao lado do Ituano (29).