Dois jogos encerram rodada da Série B Completando a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mais dois jogos, ambos às 16 horas, acontecem neste domingo. No Distrito Federal, o Gama (seis pontos), que ocupa as últimas posições na tabela de classificação, recebe o Sport (11), que vem de uma boa vitória sobre o São Raimundo no último domingo por 3 a 2. Fechando a sétima rodada, o Londrina (sete pontos), embalado pela boa vitória sobre a Portuguesa por 4 a 2 no último fim de semana, acredita em mais um bom resultado em casa, no Estádio do Café, desta vez contra a Anapolina (dez). O time goiano, antes apontado como sério candidato ao rebaixamento, vem fazendo boa campanha na Série B sob o comando do técnico Wanderley Paiva.