Dois jogos fecham rodada da Série B A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B se encerra neste domingo com mais dois jogos. Às 16 horas, em Anápolis, a Anapolina, com 18 pontos, tem compromisso difícil na competição. Mesmo jogando no Estádio Jonas Duarte, enfrenta o Remo, que tem dez pontos a mais e está na cola dos líderes Palmeiras e Botafogo. Meia hora depois começa América-RN e Londrina, que se enfrentam no Estádio Machadão, em Natal. O time potiguar, comandado pelo técnico Wágner Oliveira, está empolgado no campeonato após boa vitória sobre o CRB na última rodada. Com 21 pontos, espera vencer o Londrina, que tem 23, para ganhar posições e ainda sonhar com a classificação à próxima fase.