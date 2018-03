Dois jogos movimentam Série B nesta 6ª O Campeonato Brasileiro da Série B vive nesta sexta-feira, às 20h30, a seqüência da segunda rodada. A princípio, vários jogos estavam marcados para a noite, mas com a confirmação da transmissão pelo SporTV, a rodada sofreu alterações. Em Fortaleza, o técnico Celso Teixeira, do Ceará, espera conseguir a primeira vitória na competição diante do Caxias. Depois de perder na estréia para o Avaí, por 1 a 0, em Santa Catarina, os cearenses confiam na força de sua torcida para marcar os três primeiros pontos no campeonato. Mas, se depender do Caxias, ainda não será desta vez que o Ceará vai vencer. O empate por 1 a 1, em casa, com o Gama na primeira rodada fez com o técnico Ricardo Drubscky cobrasse um melhor desempenho de seus jogadores. No outro jogo da rodada, o Londrina recebe o CRB no Estádio do Café, no interior paranaense. Na primeira rodada o time do técnico Roberto Fernandes perdeu para o São Raimundo por 3 a 2 e, assim como o Ceará, também precisa de uma vitória para se reabilitar. O CRB, que estreou em casa com um empate por 1 a 1 com o Sport, viaja para o Sul do país com o pensamento em conquistar pelo menos um ponto fora de casa.