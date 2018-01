Dois jogos na sexta pelo Paulista A-2 Situações opostas envolvem os times que farão os dois jogos desta sexta-feira à noite, dando seqüência à 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Em uma das partidas a luta é contra o fantasma do rebaixamento, na outra a disputa é por um lugar na segunda fase. No primeiro caso, pelo Grupo 2, em Itápolis, o Oeste, que não saiu do 0 a 0 com o Noroeste, receberá a Matonense, que levou 7 a 0 do líder São Bento. Na classificação, o Oeste está na sétima posição, com 13 pontos, enquanto o time de Matão amarga a últim a posição, com nove pontos negativos e já rebaixado. Pelo Grupo 1, Bandeirante e Mirassol vivem situação completamente diferente jogando em Birigüi. O BEC lidera isolado com 26 pontos, enquanto o Mirassol está na quinta colocação com 19 pontos. Nesta primeira fase da A-2, os 20 clubes estão divididos em dois grupos com 10 integrantes cada, que jogam entre si dentro dos grupos em turno e returno. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à fase seguinte e os dois últimos de cada grupo serão reba ixados à Série A-3. Confira a rodada: sexta-feira - 20 horas - Oeste x Matonense, 20h30 - Bandeirante x Mirassol; sábado - 15 horas - Juventus x Noroeste (Tv Cultura), Flamengo x Nacional, 19 horas - Taquaritinga x Sertãozinho (Rede Vida), 20h45 - Olímpia x Comercial (Espn Brasil); domingo - 10h30 - Rio Preto x Araçatuba, 11 horas - Bragantino x São Bento (TV Cultura), 15 horas - Taubaté x Guaratinguetá.