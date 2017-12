Dois jogos pela repescagem da Série B O Brasil já conhece seus campeões nas três principais divisões, mas entre o período de Natal e Ano Novo acontecem jogos importantes para quatro clubes que lutam para fugir da Série C em 2002. É a repescagem da Série B, que prevê dois jogos nesta quinta-feira. À tarde, a partir das 16h, em Belém, a Tuna Luso enfrenta o Malutrom, do Paraná. Às 20h30, em Santa Catarina, o Criciúma enfrenta o Sergipe. Os jogos de volta estão marcados para domingo à tarde. Como somaram mais pontos na fase de classificação, Malutrom e Sergipe jogam por dois resultados iguais. Os perdedores destes confrontos serão rebaixados para a Série C, junto com outros quatro times já rebaixados diretamente: Desportiva-ES, Serra-ES, Nacional-AM e ABC-RN. A última rodada da Série B aconteceu no sábado, confirmando o Paysandu como campeão e o Figueirense como vice-campeão. Os dois também garantiram o acesso à Série A em 2002.