Dois jogos pelas quartas do Nacional As quartas-de-final do Nacional de Basquete Masculino termina nesta sexta-feira com dois jogos. O COC/Ribeirão Preto recebe o Pitágoras/Minas Tênis, às 17h, com transmissão do SporTV. O Unitri/Uberlândia joga em casa com o Paulistano/Dix Amico, às 20h. O COC, que ficou na segunda colocação na classificação geral, atrás do Telemar, é favorito diante dos mineiros, que ficaram em sétimo na primeira fase. "Não temos mais como compensar os erros. O Minas é uma equipe bem constituída, que não teve a oportunidade de usar muitos atletas, mas tem um grupo muito bom", avalia Lula Ferreira, técnico de Ribeirão. Flávio Davis, que comanda o Minas, alerta: "Estamos treinando bastante para surpreender e minimizar os erros. Contra um time tão bem montado precisamos marcar bem e valorizar a posse de bola."