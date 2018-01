Dois jogos pelo Paulista da Série A2 Dois jogos adiados na rodada de abertura do Campeonato Paulista da Série A2 serão disputados nesta terça-feira à noite. O Bragantino, vice-líder do Grupo 2 com sete pontos, recebe o Atlético Sorocaba, que defende a liderança com um ponto a mais. No outro duelo da noite, a partir das 10h30, o São Bento, com sete pontos, recebe, em Sorocaba, o Grêmio Sãocarlense, lanterna, com três pontos. O time de São Carlos é dirigido por Renê Santana, filho de Telê Santana, que conseguiu sua primeira vitória domingo, por 1 a 0, diante do Nacional. "Ainda é cedo para comemorar. Precisamos somar pontos para fugir das últimas posições", justificou Renê.