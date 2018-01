Dois jogos sábado pela Série C Dois jogos estão confirmados para sábado na abertura da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Serra-ES x Atlético Sorocaba-SP vão jogar às 16h, enquanto América-RN e Ferroviário-CE se enfrentarão, às 20h30, em Natal (RN). Para evitar a realização de dois jogos no mesmo dia e na mesma cidade, o departamento técnico da Confederação Brasileira da Futebol (CBF) confirmou que o jogo entre América-RN e Ferroviário-CE será disputado sábado, às 20h30, enquanto ABC-RN e Sergipe-SE vão se enfrentar domingo, às 17h, também na capital do Rio Grande do Norte. Neste final de semana começa a segunda fase, que será disputado no sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta. Os times de melhor campanha na fase anterior vão decidir a vaga em casa. Sábado - 16h - Serra-ES x Atlético Sorocaba-SP; 20h30 - América-RN x Ferroviário-CE. Domingo - 10h30 - Ituiutaba-MG x Villa Nova-MG; 15h - Gaúcho-RS x Novo Hamburgo-RS; 15h15 - Itabaiana-SE x Treze-PB; 15h30 - Paranoá-DF x Londrina-PR; 16h - Joinville-SC x Glória-RS; CENE-MS x Ceilândia-DF; Volta Redonda-RJ x Rio Branco-SP; Mogi Mirim-SP x Ipatinga-MG; Tocantinópolis-TO x Remo-PA. 17h - Abaeté-PA x Moto Club-MA; ABC-RN x Sergipe-SE; Icasa-CE x Coruripe-AL; 18h - São Raimundo-PA x Nacional-AM; 19h - Independência-AC x Vila Aurora-MT.