Dois morrem após acidente em estádio Dois homens morreram nesta segunda-feira em conseqüência da queda de parte da cobertura do estádio de Mottaghi, em Sari, a 250 quilômetros da capital Teerã. De acordo com autoridades iranianas, 106 pessoas continuam internadas em hospitais da região (no domingo, o número de internações chegou a 249), sendo que quatro deles ainda estão em estado grave. O acidente aconteceu durante a partida entre o Chamuchak local e o Piruzi, de Teerã, pelo campeonato nacional da primeira divisão. No momento do acidente havia cerca de 30 mil pessoas no estádio, cuja capacidade é para 10 mil torcedores. Logo depois do desabamento, a agência oficial do Irã chegou a noticiar a morte de 30 pessoas. Essa informação, no entanto, não se confirmou.