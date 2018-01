Dois mortos após jogo na Colômbia Duas pessoas morreram na madrugada desta quinta-feira, em Medellín, em brigas entre torcidas após o jogo do Atlético Nacional com o Independiente de Medellín, pelo Campeonato Colombiano. Segundo informações da polícia, um estudante e um policial foram mortos por disparos de arma de fogo. O próprio jogo - empate por 1 a 1 - esquentou o ânimo dos torcedores, já que houve muita violência em campo e quatro jogadores expulsos (dois de cada lado). Depois, nas redondezas do estádio Atanasio Girardot, aconteceram várias brigas entre as torcidas das duas equipes. Ninguém foi preso.