Dois mortos na festa do Boca Juniors A festa pelo terceiro título mundial de clubes do Boca Juniors foi marcada por tragédia. Dois torcedores morreram e cinco ficaram feridos ao ser atropelados, nesta terça-feira à tarde, na chegada dos jogadores que no domingo bateram o Milan por 3 a 1 nos pênaltis (1 a 1 no tempo normal e na prorrogação), no duelo disputado em Yokohama. As vítimas foram atingidas por um automóvel, na estrada que liga o aeroporto de Ezeiza a Buenos Aires. "Não sei o que houve, acho que adormeci ou o calor prejudicou minha atenção", justificou-se o motorista que provocou o acidente. Testemunhas, no entanto, garantiram que ele corria na hora do choque. O desembarque da delegação argentina levou milhares de pessoas às ruas, como já havia ocorrido no domingo pela manhã, logo depois do fim do duelo entre sul-americanos e europeus. Jogadores e comissão não saíram do ônibus que os esperava na pista do aeroporto. A caravana seguiu até o Estádio La Bombonera, onde os heróis eram esperados por seus parentes.