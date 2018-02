Dois paulistas em apuros na Série B Dois clubes do interior paulista estão em apuros na Série B do Brasileiro. Um deles, curiosamente, é o Santo André, finalista da Copa do Brasil. Outro é o Mogi Mirim, que ano passou só escapou do rebaixamento para a Série C na última rodada. O caso do time do ABC é atípico. Sua campanha foi prejudicada pela perda de 12 pontos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Rio de Janeiro. Não fosse esta penalização, o clube teria 16 pontos e ocuparia a nona posição, portanto, estaria brigando por uma das oito vagas da segunda fase. Agora, ao contrário, acaba de deixar a lanterna depois de vencer o Londrina, por 4 a 2, chegando aos quatro pontos, um a mais do que o clube paranaense. "Deixamos de pensar na classificação para lutar contra o rebaixamento", diz o capitão Dedimar, apostando numa recuperação do time. O meia Romerito só lamenta o fato de não poder sonhar com o acesso. "É uma pena porque o grupo está unido, sendo capaz de lutar por vitórias contra qualquer adversário", diz o jogador, empolgado com a proximidade da final da Copa do Brasil diante do Flamengo. O Mogi Mirim teve um início muito fraco, quando acumulou derrotas e pontos perdidos. Mas reagiu com a chegada do técnico Ademir Fonseca que substituiu Val de Melo. Desde então, o time reagiu e não perde há cinco rodadas, com duas vitórias e três empates. "Mudamos o astral do grupo e também recebemos algumas peças novas. O time tem todas as condições de sair desta situação", garante o treinador. O Mogi ocupa a 21ª posição, com 10 pontos.