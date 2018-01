Dois pontos fora e Giba ficará feliz Pelo menos, dois pontos. É isso o que o técnico Giba exige da Portuguesa nos jogos longe do Canindé nas próximas duas rodadas da segunda fase da Série B do Brasileirão. Sexta-feira, o time enfrenta o Marília, no Interior; e dia 30, vai a Recife encarar o Náutico. Só então voltará a jogar em casa, novamente contra o Náutico. Pela avaliação do treinador, a Lusa precisará de 11 pontos para se garantir no quadrangular final e ficar mais próxima de uma das duas vagas na Primeira Divisão. Por isso, ganhar pontos fora de casa será decisivo. ?Vamos fazer dois jogos muito importantes, precisamos pensar em somar pontos. Temos certeza que estaremos classificados com 11 pontos. Se tivermos um bom aproveitamento no Canindé, podemos ter tranqüilidade para decidir fora.? Na primeira fase, a Portuguesa teve bom desempenho jogando em casa. Dos 33 pontos disputados no Canindé, faturou 22 (66%) ? sete vitórias, um empate e três derrotas. Fora, o aproveitamento foi de 40% ? três vitórias e três empates em dez jogos. A primeira lição de casa da segunda fase foi bem feita diante do Guarani: 1 a 0. ?Temos seis degraus para subir. Demos o primeiro passo. Ainda faltam cinco. A vaga está longe, mas estamos no caminho certo?, afirmou Giba. No retrospecto da primeira fase, por coincidência, a Lusa enfrentou esses dois adversários fora de casa. Perdeu para o Marília (1 a 0) e goleou o Náutico (3 a 0). Giba, por enquanto, pensa só no Marília. ?Na sexta-feira, vamos lá jogando nosso futebol e, espero, com a mesma lucidez. Tenho batido nessa tecla com os jogadores e pedido isso para eles?, completou. A diretoria parece cada vez mais encantada com a chance de voltar à Série A. ?Vai ser difícil, mas é claro que a gente confia. Se continuarmos assim, a gente chega?, garante o presidente Manuel da Lupa.