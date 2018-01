Dois técnicos caem no Paulista A-2 A quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 marcou a despedida de mais dois técnicos. No Oeste de Itápolis saiu João Ricardo, que foi para o Adap-PR, e assumiu Ivair Cenci, que também vem do Paraná, onde comandava o Paranavaí-PR. Pelo menos, João Ricardo se despediu com vitória: 3 a 0 sobre a Matonense, fora de casa, no domingo. Outro treinador que também recebeu o bilhete azul foi José Mário Crispim, que deixou o Botafogo após a derrota por 1 a 0 para a lanterna Francana, na sexta-feira, e deverá ser substituído por Pinho. A diretoria do tricolor, no entanto, ainda não se pronu nciou oficialmente sobre o assunto.