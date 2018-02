Dois técnicos estréiam amanhã em Araras O estádio Hermínio Ometto, em Araras, terá duas estréias neste sábado, a partir das 16 horas, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista. Buscando a recuperação, o União São João aposta no técnico Luiz Carlos Ferreira, que deixou o Santo André no início da semana e ocupa a vaga de Arnaldo Lira. Do outro lado, o São Caetano terá agora Estevam Soares no comando, depois da demissão de Zetti na quarta-feira. Esta é a segunda passagem de Luiz Carlos Ferreira por Araras. Na primeira, ele foi vice-campeão paulista, em 2002. Dessa vez, o União São João luta contra o rebaixamento - vem de duas derrotas e está em 15º lugar, com 13 pontos. ?O grupo reagiu bem e está animado. Isso é o mais importante neste momento", avisou o novo treinador. Luiz Carlos Ferreira decidiu fazer mudanças no time. As novidades são as voltas dos zagueiros Félix e Maurício Copertino, além do atacante Borges. No entanto, o treinador não poderá contar com o volante Hélcio, que foi para Belo Horizonte para resolver problemas particulares. Em 7º lugar, com 19 pontos, o São Caetano tenta se reerguer depois da eliminação para o Treze-PB na Copa do Brasil. Logo em seu primeiro dia de trabalho, nesta sexta-feira, Estevam Soares tratou de elevar o ânimo dos jogadores. "Infelizmente aconteceu a eliminação, mas a vida segue e temos que dar atenção ao Campeonato Paulista", disse o novo treinador, que também fez mudanças no time. Para começar, Estevam trocou o 3-5-2 pelo 4-4-2. Os zagueiros Douglas e Neto, contundidos, serão substituídos por Thuram, que ganha nova chance, e pelo volante Paulo Miranda, que atuará improvisado.