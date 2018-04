Dois torcedores do PSG são esfaqueados após jogo contra o Barcelona

Dois torcedores do PSG foram esfaqueados depois do jogo contra o Barcelona, quarta-feira à noite, na capital da Catalunha, segundo informou, nesta quinta, a polícia local. Os dois franceses não estavam juntos e foram atacados em áreas próximas, por homens encapuzados, um poucos minutos após o outro.

As autoridades catalãs não informaram os nomes dos torcedores, mas um deles está internado no Hospital Clínic de Barcelona com ferimentos no tórax, sem risco de perder a vida. O outro já recebeu alta.

De acordo com o chefe da polícia regional Albert Batlle, o primeiro torcedor foi atacado por volta da meia-noite, na Avenida Madrid, por dois homens encapuzados. Cerca de meia hora depois, também nos arredores do Camp Nou, outro francês foi agredido em circunstâncias parecidas.

A polícia descarta que os ataques estejam ligados com roubos, mas ainda investiga os motivos dos ataques. No campo, o Barcelona venceu o PSG por 3 a 1 e garantiu o primeiro lugar do grupo na Liga dos Campeões.