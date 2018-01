Dois torcedores morrem em Moscou Dois torcedores morreram hoje durante uma partida de futebol na cidade de Rostov, na Rússia, entre o Otar Khizaneishvili, a equipe local, e o San Petersburgo. Um deles morreu de calor, uma vez que as temperaturas superaram 35 graus centígrados durante a tarde. Ele foi para o hospital, mas não conseguiu ser reanimado. O outro morreu de ataque cardíaco, no momento em que o Otar marcou um gol contra, a dez minutos do final do jogo, dando a vitória ao San Petersburgo por 2 a 1. A partida valeu pela 16ª rodada do Campeonato Russo.