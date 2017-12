Domenech conforma-se com empate e acredita na França O técnico da França, Raymond Domenech, mostrou-se conformado com o empate de 1 a 1 com a Coréia do Sul, neste domingo, em Leipzig. "ainda estamos vivos na competição", afirmou o treinador francês. "Estou decepcionado, mais ainda temos uma partida e precisamos manter o pensamento positivo. Ainda temos chances no Mundial. Jogando bem e esperando que alguns resultados nos ajude, conseguiremos a classificação, que é nosso grande objetivo no momento", explicou um cabisbaixo Domenech. Mesmo achando que poderia sair de campo com um resultado melhor, o técnico francês elogiou a equipe asiática. "Eles jogaram muito bem no segundo tempo e nós não mantivemos a posse de bola, o que nos preveniria de qualquer problema, o que acabou acontecendo". "Estávamos bem quando abrimos o marcador, mas o resultado de 1 a 0 é muito perigoso e acabamos vacilando", lamentou Domenech, que acrescentou: "ainda estamos sofrendo com o condicionamento físico. Caímos muito de produção na segunda etapa e foi aí que os coreanos aproveitaram a chance de empatar. Espero melhorar este aspecto no jogo contra o Togo (na próxima sexta-feira, em Colônia)." A seleção francesa decide a vaga às oitavas-de-final da Copa na última rodada do Grupo G, contra o Togo. No mesmo dia, a Coréia do sul fecha a primeira fase da competição diante da Suíça, em Hannover.