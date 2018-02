Domenech convoca quatro novatos para jogos da França O técnico Raymond Domenech convocou, nesta quinta-feira, quatro jogadores que nunca haviam vestido a camisa da seleção francesa para as partidas contra Lituânia e Áustria, no fim do mês. Os estreantes são os meias Abou Diaby (Arsenal-ING), Samir Nasri (Olympique de Marselha-FRA) e Lassana Diarra (Chelsea-ING), além do atacante Frédéric Piquionne (Mônaco-FRA). O confronto com os lituanos, no próximo dia 24, vale pelo Grupo 2 das eliminatórias à Eurocopa de 2008, enquanto o jogo com a Áustria, em 28 de março, será apenas um amistoso, já que o país será uma das sedes da competição européia. Domenech aproveitou os desfalques dos atacantes Louis Saha e Thierry Henry, contundidos, para dar chances aos mais jovens e iniciar um processo de renovação. Porém, a convocação de Piquionne causou surpresa porque coincide com a ausência de David Trezeguet, da Juventus, que não foi chamado por nenhum motivo aparente. Também ficaram de fora os meias Patrick Vieira e Franck Ribéry, lesionados. Lista de convocados da França: Goleiros - Grégory Coupet (Lyon-FRA) e Mickael Landreau (Paris Saint-Germain-FRA). Defensores - Lilian Thuram (Barcelona-ESP), William Gallas (Arsenal-ING), Willy Sagnol (Bayern de Munique-ALE), Julien Escudé (Sevilla-ESP), Philippe Mexès,(Roma-ITA), Sébastien Squillaci, Eric Abidal e François Clerc (Lyon/FRA). Meias - Rio Mavuba (Bordeaux-FRA), Jérémy Toulalan (Lyon-FRA), Abou Diaby (Arsenal-ING), Samir Nasri (Olympique de Marselha-FRA), Lassana Diarra e Claude Makelele (Chelsea-ING). Atacantes - Djibril Cissé (Olympique de Marselha/FRA), Frédéric Piquionne (Mônaco/FRA), Nicolas Anelka (Bolton-ING), Karim Benzema, Sydney Govou, Florent Malouda e Sylvain Wiltord (Lyon/FRA).