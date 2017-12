Domenech diz: Nosso time de velhos segue vivo na Copa Raymond Domenech, técnico da seleção da França afirmou que a partida em que os "Bleus" venceram a Espanha por 3 a 1, nesta terça-feira, em Gelsenkirchen, foi "admirável em todos os níveis" e respondeu aos críticos prometendo que sua "equipe de velhos" seguirá avançando unida na Copa do Mundo. "Foi muito difícil sobretudo para eles (os veteranos do time). Passamos por momentos complicados na partida, que foi admirável em todos os níveis: de valentia, de capacidade de reação, de solidez, de inteligência, de lucidez e de paciência", enalteceu o treinador. "Somos uma equipe de velhos e por isso mesmo temos paciência", rebateu Domenech às criticas referentes a idade avançada de seus jogadores. "Todos os que falavam que Patrick Vieira e Zizou (Zidane) não deveriam mais jogar terão de parar de questionar esses grandes atletas", desabafou. "E nosso time de velhos seguirá avançando juntos na competição", prometeu o técnico, que concluiu: "Agora o que nos espera será ainda melhor, pois pegaremos o Brasil nas quartas-de-final. É como diziam os jogadores no vestiário, são por essas partidas que vivemos para o futebol, os grandes clássicos e são cheios de emoções fortes."