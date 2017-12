Domingo: dia de futebol em Cabul O Estádio Aziz, em Cabul, local favorito das milícias fundamentalistas para execuções públicas, abrigou neste domingo o primeiro jogo de futebol entre duas equipes da capital do Afeganistão depois da queda do Taleban. O clássico entre Sabawon e Shaeen foi a primeira partida após seis anos sem interrupções para rezar ou para execuções. No país, antes da chegada dos talebans, eram disputados campeonatos em três séries. O Sabawon venceu por 5 a 4.