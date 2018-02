Domingos e Leonardo: as apostas do Santos Domingos, 19 anos, e Leonardo, 18. Essas são as duas novas apostas do Santos para a zaga. Ambos são formados nas equipes de base do clube e devem ganhar espaço no time profissional com Vanderlei Luxemburgo. ?Não tenho receio de colocar os garotos para jogar?, afirma o treinador santista. A ascensão de Domingos e Leonardo, porém, tem um pouco de ?solução de emergência?. Mesmo com a possível contratação do veterano Antônio Carlos (ex-São Paulo, Palmeiras e Corinthians), Luxemburgo tem poucas opções no elenco. Com as saídas de Alex e Alcides para o futebol europeu, o técnico ficou apenas com André Luís, Pereira e Narciso para a zaga. Foi aí que Domingos e Leonardo acabaram ?promovidos?. ?Os dois têm muita qualidade e futuro promissor pela frente?, afirma Luxemburgo. Ao ouvir os elogios do chefe, os garotos ficam até vermelhos de vergonha. E não escondem a empolgação. ?É muito bom ouvir um elogio do professor. Isso me dá ainda mais motivação para crescer e mostrar o meu trabalho?, diz Leonardo. ?Já tive uma oportunidade e acho que fui bem. O professor sabe que pode contar comigo?, completa Domingos, que atuou 45 minutos no último jogo do Santos, domingo retrasado, contra o Atlético-MG, no Mineirão (3 a 3). Na visão de Luxemburgo, Domingos é o que está mais maduro. O zagueiro, que nasceu na mesma terra de Vampeta (Nazaré das Farinhas, na Bahia), tem se destacado nos treinos. Não será surpresa se ele tomar já o lugar de Pereira no time titular. ?Ele só não foi para o jogo contra o Once Caldas, na Colômbia, porque não estava inscrito na Libertadores?, cita o treinador. Leonardo, porém, tem um passado de mais destaque. Ele soma 16 convocações para seleções brasileiras de base. E uma glória: foi dele o gol do título no Campeonato Mundial Sub-17, disputado na Finlândia, no ano passado, contra a Espanha. ?Espero repetir no Santos o sucesso que venho tendo na seleção?, diz Leonardo.