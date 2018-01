Dona Corinthiana vira atração no Parque Corinthiana Neusa Maria Corinthiana Bueno viveu um dia de princesa. Depois da alegria de conseguir na Justiça de Franca o direito de incorporar ´Corinthiana´ em seu nome, a fanática torcedora enfim realizou outro sonho, hoje: conhecer o Parque São Jorge. Sua presença no clube atraiu a presença de fotógrafos e de algumas emissoras de tevê. Corinthiana começou a sua peregrinação rezando para São Jorge, na capela do clube. Depois, almoçou com alguns diretores corintianos, visitou a sala de troféus, conheceu alguns jogadores das categorias de base e acompanhou o treinamento coletivo do time principal. Corinthiana não chegou a entrar no campo mas foi apresentada aos jogadores depois do coletivo. Conheceu o vestiário, os funcionários de todo o departamento de Futebol profissional e ainda saiu com uma camisa autografada por todo o elenco. A torcedora também vai receber uma placa de prata do clube assim que o presidente Alberto Dualib retornar a China, semana que vem. Emocionada, Corinthiana passou boa parte do tempo dando entrevistas. Aos repórteres, disse que aproveitou sua passagem pela capela de São Jorge para fazer uma promessa. "Só não posso dizer qual porque isso é uma coisa entre São Jorge e eu". Antes de sua visita ao Parque São Jorge, hoje, o único contato com o Corinthians ocorreu em 2001, quando ela esteve em Ribeirão Preto e acompanhou a vitória sobre o Botafogo-RP, por 3 a 1.