Dona Elza, a "auxiliar" de Antônio Lopes ?Ele deixou de ser delegado há 15 anos e só chamam ele assim!? Foi assim que abriu a entrevista Elza Alves Lopes dos Santos, de 63 anos, mais que mulher, braço direito do técnico do Corinthians, Antônio Lopes. No videocassete de sua casa, ela grava todos os jogos das equipes onde está o marido. Já tem mais de 200 fitas na estante. ?Algumas vezes ele nem precisa pedir. E gravo também partidas de outros times, para ele já conhecer os adversários?, conta. E logo acrescenta, para não deixar mal entendido: ?Mas quem manda é ele. Nunca dou palpite em futebol, até porque ele sabe muito mais do que eu?. Elza acha ?que falam muita coisa errada sobre seu marido? e por isso deixou de ir aos estádios. ?Escutava muita besteira da torcida e acabei desistindo de ir aos campos. Eu ficava angustiada, sabe.? O que a senhora ouvia? ?Ah, bobagens, falavam coisas sem saber, uns xingamentos de quem não sabe a realidade, não sabe o quanto as pessoas se esforçam para fazer o melhor e não entendem que nem sempre os resultados bons acontecem.? ?Essa história de ser delegado, por exemplo?, diz ela, ?falam como se fosse algo ruim, mas ele estudou muito para chegar até esse cargo?. Lembra que o marido fez curso para ser técnico e se formou em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A carreira policial começou meio por acaso, conta a esposa. Em 1963, Antônio Lopes já namorava Elza ? são 37 anos de casamento mais 8 de namoro ?, passou na frente de uma escola de detetives e, como estava sem emprego, resolveu fazer o curso de 1 ano. ?Aí ele passou no concurso e virou funcionário público. Foi fazendo cursos e mais cursos até ser comissário e, depois, delegado?, explicou. Adolescentes, os dois tinham casas próximas, no bairro de Bonsucesso, periferia do Rio. ?Tanto meu pai quanto o dele eram motoristas de táxi e morávamos em um condomínio cheio de taxistas?, esclarece ela. Freqüentavam o mesmo clube, o Vasco da Gama, tinham tudo para se ver a toda hora, mas não se conheciam. O primeiro encontro só ocorreu quando ela foi assistir a um jogo do Olaria, em 1960, e conheceu o atacante do time e seu futuro namorado: Antônio Lopes, então com 19 anos. A carreira do hoje técnico como jogador profissional foi interrompida em 1962, e o que poderia ser motivo de desgosto para Dona Elza é, na verdade, uma boa recordação. ?Ele sempre foi muito dedicado, deixou o futebol para estudar. Tinha passado no vestibular em Educação Física?, diz, com orgulho. Não gosta que o chamem de delegado, nem que insistam em taxá-lo de supersticioso. ?Mas quem no futebol não tem superstição, me diz? Todo mundo tem alguma, mas só falam do Lopes!?, esbravejou. Observadora, percebeu, em clubes anteriores por onde passou Antônio Lopes, que nem todas as mulheres contribuíam com o trabalho de seus maridos, os jogadores dos times. ?Achava também que, se unisse as esposas, daria uma boa ajuda para a união de todo o elenco.? Desde 1992, portanto, criou o já tradicional evento da casa da Dona Elza, o chá da tarde. ?Homem não entra, é a única regra.? No último chá organizado, dia 8, como sempre faz, abriu o encontro fazendo uma... ?meu filho (Antônio Lopes Júnior) chama de preleção?. Na palestra, explica às garotas a importância que elas têm na vida e no desempenho dos jogadores. ?Falo sobre dois itens basicamente: a concentração e a reserva. Nestes dois momentos, é fundamental que os rapazes tenham o apoio da família.? Segundo Dona Elza, atleta nenhum rende o máximo se não sentir prazer ao chegar em casa. ?As moças ouvem isso atentas e sei que isso ajuda o time. O jogador tem de querer se esforçar em campo, mas também tem de ter saudade da família.? Os eventos têm comida farta, chás e aprendizado. ?Sempre levo uma nutricionista para ensinar o que se pode comer e como se preparar a comida?, diz. ?Afinal, se as mulheres não entenderem do assunto, ninguém vai colocar os atletas na linha.?