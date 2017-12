Donato anuncia aposentadoria no La Coruña Depois de 15 anos jogando na Espanha, o veterano zagueiro Donato, do Deportivo La Coruña, confirmou nesta quarta-feira que vai se aposentar aos 40 anos, sua idade atual. ?Tomei esta decisão porque é muito tempo para uma pessoa da minha idade ficar todo esse período parado e também é preciso saber a hora de parar?, disse. O jogador brasileiro está sem atividade por causa de uma contusão e sem perspectivas futuras no clube, uma vez que o Deportivo não quis renovar seu contrato. Sua última atuação foi no dia 21 de junho contra o Espanyol. ?Há duas coisas importantes que colaboraram para a minha decisão. Uma é que dentro de pouco tempo serei avô e outra é que o joelho me incomoda um pouco e não creio que seja conveniente seguir com a equipe. Quero estar com a minha família?, finalizou. O zagueiro chegou à Espanha em 1988 para jogar no Atlético de Madrid e foi contratado pelo Deportivo cinco temporadas depois, cuja maior façanha no clube foi conquistar o inédito título do Campeonato Espanhol em 2000. Depois de conseguir a nacionalidade espanhola, atuou pela ?Fúria? 12 vezes e marcou três gols em suas primeiras quatro partidas.