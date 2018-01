Donato bate recorde na Espanha Donato completa 40 anos nesta segunda-feira. E continua jogando, no Deportivo La Coruña. Apelidado de ?avô? pelos companheiros de equipe, o brasileiro naturalizado espanhol já superou o lendário Alfredo Di Stefano (parou com 39 anos e nove meses) como o jogador mais velho a atuar no elite do futebol do país. Apesar dos 40 anos, Donato não faz planos para encerrar a carreira. Promete continuar até quando der. Seu contrato com o Deportivo La Coruña prevê renovação automática por mais um ano caso ele jogue mais da metade das partidas da equipe na temporada. Mesmo na reserva, ele entrou em campo 10 vezes entre a disputa do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei da Espanha e da Liga dos Campeões da Europa. ?Sei que sou um caso atípico e cada ano que passa é mais complicado. Eu tenho um treinador (Javier Irureta) que parou de jogar aos 33 anos e para ele é muito difícil acreditar que um jogador de 40 possa disputar cinco partidas seguidas?, afirmou Donato. ?Tenho consciência de que minha carreira está terminando. No dia em que não puder mais eu direi, mas vou lutar.? Ex-jogador do Vasco, Donato chegou a Espanha em 1988, contratado pelo Atlético de Madrid. Em 93, foi para o La Coruña, onde virou ídolo da torcida. Chegou, inclusive, a defender a seleção da Espanha algumas vezes, depois da sua naturalização. No total, são 14 temporadas no futebol espanhol e 456 partidas disputadas na primeira divisão, marca superada por apenas 15 jogadores na história.