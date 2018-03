Donato decide futuro no La Coruña Depois de 13 anos no futebol espanhol, o volante brasileiro Donato precisa decidir o seu futuro na equipe do Deportivo La Coruña. Com 38 anos, o jogador tem até o dia 10 de maio para chegar a um acordo com o clube que defende desde a temporada 93-94, quando foi contratado junto ao Real Madrid. Seu contrato termina no próximo dia 30 de junho e várias propostas e contra-propostas foram dadas ao Deportivo, no entanto, jogador e dirigentes não chegaram a um ponto em comum quanto aos valores salariais. Brasileiro naturalizado espanhol, Donato disputou mais de 430 partidas pelo futebol hispânico e já conquistou títulos da Liga dos Campeões, Copa e Supercopa da Espanha. Os brasileiros César Sampaio, Mauro Silva e Djalminha são companheiros de Donato na equipe.