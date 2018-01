Donato pode encerrar a carreira O volante brasileiro Donato pode encerrar a carreira por causa da grave contusão que ele sofreu no domingo, no jogo contra o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. O jogador do Deportivo La Coruña, que tem 39 anos, teve uma lesão no tendão de aquiles e deve ficar afastado por cerca de três meses, perdendo o resto da temporada européia. Contra o Villarreal, Donato estava disputando o seu jogo de número 450 no Campeonato Espanhol. Ele chegou ao país em 1988, vendido pelo Vasco ao Atlético de Madrid. Cinco anos depois foi para o La Coruña, onde conquistou o título da temporada 99/2000. O jogador também conseguiu cidadania espanhola e defendeu 12 vezes a seleção local. Segundo o presidente do La Coruña, Augusto Cesar Lendoiro, Donato estava prestes a renovar seu contrato com o clube por mais um ano. O dirigente também avisou que se ele quiser continuar jogando, acertará o novo vínculo mesmo assim.