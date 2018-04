Donatti é regularizado no Flamengo, mas fica fora de clássico

A diretoria do Flamengo correu e conseguiu regularizar o zagueiro Donatti nesta sexta-feira, mas não será desta vez que ele fará sua estreia pelo clube. Ainda em busca da melhor forma física, o argentino recém-contratado ficará de fora do clássico de sábado diante do Botafogo, no Estádio Luso-Brasileiro, pelo Brasileirão.

Contratado na semana passada junto ao Rosario Central, Donatti é visto como possível solução para a zaga do Flamengo e teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira. No entanto, o técnico Zé Ricardo preferiu deixá-lo de fora da lista de relacionados para o clássico.

Agora efetivado, Zé Ricardo comandou nesta sexta o último treino do Flamengo antes da partida e optou pelo mistério. O treinador fechou a atividade tática e só permitiu a entrada da imprensa quando os jogadores disputavam o rachão. A tendência, no entanto, é que ele repita a equipe que venceu o Atlético-MG no último fim de semana, com exceção de Felipe Vizeu, herói da partida, que deve dar lugar a Paolo Guerrero, suspenso na ocasião.

Em alta após o último triunfo e na sexta colocação do Brasileirão, o Flamengo encara o Botafogo, que é apenas o 14.º e neste momento luta contra o rebaixamento. Apesar dos momentos tão diferentes, o lateral Pará garantiu que não vê favoritismo para o confronto.

"Clássico é clássico. Creio que seja difícil falar em favoritismo, seja pelo nosso momento ou seja pelo deles. Nossa equipe precisa mostrar bom futebol em campo se deseja conquistar um resultado positivo, e é isso que pretendemos fazer", comentou.