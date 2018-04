Donatti participa de 1º treino no Fla, mas ainda é dúvida para clássico

O treino do Flamengo desta quarta-feira contou com novidade. O zagueiro argentino Alejandro Donatti participou da primeira atividade com o grupo no gramado do CT George Helal, e mostrou boa disposição. O defensor é o reforço mais recente do time carioca para a disputa do Brasileirão.

Donatti fez bom treino, demonstrando forma física e técnica. Porém, ainda não sabe se terá condições de fazer sua estreia no sábado, no clássico contra o Botafogo, em rodada do Brasileirão.

Ele ainda aguarda documentação do Rosario Central, seu ex-time. Somente assim poderá assinar contrato com o Flamengo e ser regularizado na CBF. Para jogar no sábado, seu nome precisa constar no Boletim Informativo Diário (BID) até o início da noite de sexta-feira.

Para esta quinta, a expectativa é pela confirmação de um novo reforço na equipe rubro-negra. Trata-se de Leandro Damião, já aprovado nos exames físicos e médicos. Deve ser apresentado oficialmente nesta quinta.