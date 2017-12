Doni diz que não aceita a reserva Geninho vai ter problemas na próxima semana, quando tiver de escolher entre Rubinho e Doni quem será titular no gol do Corinthians. Às vésperas do final da suspensão de 40 dias imposta pelo STJD a Doni, o jogador já mandou o seu recado ao treinador: na volta, não vai aceitar a reserva. O goleiro afirmou ontem que nem considera a hipótese de perder o lugar. ?Não saí por deficiência técnica. Vinha jogando muito bem, defendendo vários pênaltis e quando voltar não tenho a menor dúvida: vou voltar como titular.? Leia mais no Jornal da Tarde