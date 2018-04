Doni é expulso aos 11 minutos, mas Roma derrota Chievo

Daniele De Rossi abriu o placar de cabeça no primeiro minuto, após um escanteio, mas as esperanças de vitória da Roma diminuíram quando Doni, que só estava jogando devido a uma lesão do também brasileiro Júlio Sérgio, saiu da área e desviou com a mão um chute de Elvis Abbruscato.

Entretanto, os donos da casa continuaram a ter as melhores chances e o atacante Luca Toni teve três boas oportunidades de marcar.

O atacante, que está emprestado pelo Bayern de Munique, também sofreu um pênalti na segunda etapa, mas a cobrança de David Pizarro foi defendida pelo goleiro Stefano Sorrentino.

A Roma teve um começo ruim de temporada, mas conseguiu alcançar a zona de classificação para a Liga dos Campeões da Uefa com o empate por 2 a 2 contra o Cagliari, fora de casa, na quarta-feira.

(Reportagem de Mark Meadows)