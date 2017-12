Doni é vaiado e torcida pede Júlio Sérgio Cientes de que o empate desta quarta-feira diante do Guaraní não foi o resultado ideal para quem joga em casa na Copa Libertadores da América, os jogadores do Santos deixaram rapidamente o campo, enquanto a torcida vaiava Doni e pedia Júlio Sérgio. O goleiro evitou conversar com os jornalistas ainda no gramado, dizendo apenas: "Depois eu resolvo". O zagueiro Alex saiu em defesa do colega: "Ele não falhou, foi uma bola difícil e os paraguaios vão muito bem na bola área, e ele acabou sofrendo o gol?. Alex deixou o campo contundido depois que levou uma pancada abaixo do joelho esquerdo, onde sofre tendinite. Mas isso não preocupa o jogador. "Vamos tratar nestes dois dias e acho que dá para jogar no sábado contra o Marília". Perguntado quanto ao teste no PSV da Holanda, ele disse: "Ainda não está marcado nada, vamos esperar". Alex atribuiu o empate ao fato de seu time ter dado espaço aos paraguaios, que souberam aproveitar. Lopes, o autor do gol do empate e seu primeiro com a camisa do Santos, comentou que "o resultado não era bom para nós, mas tive a felicidade de conseguir o gol do empate".