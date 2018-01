Doni e Vampeta expõem o clima ruim O clima não anda lá essas coisas no Corinthians. Nem o bom humor e a energia positiva do técnico Juninho Fonseca resistiram às antigas mazelas e sucumbiram logo na primeira derrota (1 a 0 para o Fluminense). E os melhores exemplos vieram do goleiro Doni e do volante Vampeta. Ambos se mostraram bastante irritados, nesta sexta-feira, com questões internas do clube e deixaram no ar que o ambiente para a partida de domingo, contra o Atlético-PR, às 16 horas, no Pacaembu, não é dos melhores. O time é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro, com 52 pontos. Em vez de agradecer a chance de voltar à equipe após mais de quatro meses afastado (Doni ficou 40 dias suspenso por ter se envolvido na briga que marcou o clássico contra o Santos e perdeu a vaga para Rubinho, que se machucou no Rio e vai ficar 10 dias afastado), o novo goleiro titular corintiano preferiu voltar a reclamar da maneira como foi tratado. "Não foi justa a forma como saí", disse nesta sexta-feira. "Deixei o time por causa de suspensão e não questão técnica. Por tudo o que vinha fazendo pelo time, acho que deveria ter voltado." Na época, o técnico era Geninho. Agora não? - Já Vampeta mostrou seu lado incoerente nesta sexta-feira. Depois de tornar pública a dívida que o clube tem com ele, a fim de pressionar os dirigentes a pagá-la, o volante ficou irritado quando questionado sobre a renovação de contrato. Disse que não queria falar sobre o assunto que ele mesmo iniciou e pediu para que as perguntas fossem direcionadas a outros atletas. "Não sou o único que tem contrato terminando no final do ano."