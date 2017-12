Doni, enfim, irá estrear no Cruzeiro Mais de cinco meses depois de ser contratado, o goleiro Doni fará finalmente a sua estréia com a camisa do Cruzeiro, na partida deste sábado contra o São Caetano, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella. Doni foi anunciado como reforço do clube mineiro no dia 26 de maio. Ele foi contratado por empréstimo até o final do ano a pedido do técnico Emerson Leão, que já deixou a Toca da Raposa. O goleiro de 25 anos, porém, não teve nenhuma chance entre os titulares. "Está na hora de dar uma resposta ao Doni. É um profissional espetacular", elogiou o técnico Marco Aurélio. Com isso, Artur ficará no banco. Outro que faz sua estréia no time mineiro é o lateral-direito Michel, que chegou ao clube em agosto, vindo do Ferro Carril, da Argentina. O jogador vai ocupar a vaga de Marco Aurélio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e que deverá ficar cerca de 20 dias parado devido a uma lesão na coxa. Com 53 pontos, em 13º lugar, o Cruzeiro apenas cumpre tabela até o final do Campeonato Brasileiro. Por isso, o treinador decidiu observar alguns jogadores que até então não tiveram chances na equipe titular. Marco Aurélio decidiu manter o esquema com três zagueiros. Como Edu Dracena está suspenso, a zaga será formada por Marcelo Batatais, Irineu e Régis. O time terá outras alterações no meio-campo: Bruno Quadros e Wendell substituem Augusto Recife, suspenso, e Maldonado, que integra a seleção do Chile. O técnico também optou por escalar Wágner entre os titulares, no lugar de Adriano. "Além de ser um jogador diferenciado, o Wágner é mais incisivo que o Adriano e, por isso, a opção por ele", justificou Marco Aurélio. No treino desta sexta-feira, o atacante Fred sofreu uma entorse no joelho direito e passou a ser dúvida para a partida. Caso ele não se recupere, a opção é o chileno Tapia.