Doni: Eu sou o titular do Corinthians Júlio César, Bosco, Fábio Costa, Ronaldo...Além do fato de todos eles serem goleiros, carregam uma semelhança. Estes nomes provocam calafrios no colega Doni quando são pronunciados. "Já vem o inferno." É exatamente isto que camisa 1 do Corinthians pensa quando é cercado pelos repórteres. No Parque São Jorge, em Extrema, tanto faz. A pergunta é sempre a mesma. "Você está preparado para brigar pela posição com o goleiro que será contratado?". "Ouço esta pergunta todos os dias. Vou dizer mais uma vez. Tive um excelente ano. Fui bem, terminei a temporada como titular. Então porque é que vou brigar pela posição. Eu sou o titular", avisou Doni ontem em Extrema, com o semblante fechado. Doni garante: tem a palavra do vice-presidente de futebol Antônio Roque Citadini de que o clube não vai contratar um goleiro. Não importa se Citadini é o mesmo que jurou por todos os santos que o meia Ricardinho não iria para o São Paulo, que garantiu que Marcelinho Carioca não seria negociado com o Santos. Para ele, palavra de Citadini é lei. "Ele (Citadini) me chamou e falou assim: não vamos contratar ninguém para a sua posição. Tenho de acreditar nele", afirma. Não é isso que Citadini diz em conversas reservadas com a imprensa. Mais de uma vez já avisou que o Corinthians procura um goleiro de expressão. "É incrível. Um dia destes peguei o jornal e estava lá: Ronaldo vai voltar ao Corinthians. Até o Ronaldo? É demais", comenta Doni, desolado. Doni procura palavras para mostrar que confia em seu futebol. "Eu não tenho de provar nada para ninguém. Sei que posso continuar como titular do Corinthians. Quero crescer aqui dentro", discursa. Doni não tem dúvidas: para ele, a torcida se deixa levar pelos comentários da imprensa. "Eu sei que quando o Campeonato Paulista começar, mais uma vez vou ter de enfrentar as críticas. A imprensa diz que o clube está atrás de um novo goleiro. Aí, os torcedores se deixam levar pelas notícias. Tem torcedor que me pára na rua e pergunta se estou indo embora do clube. Aviso: não estou indo embora. Vou ser o goleiro titular do Corinthians ainda por muito tempo ainda", afirma. Aos 23 anos, com contrato com o Corinthians até 2005, mostra-se entusiasmado com a chegada do técnico Geninho. "É bom jogar com um técnico que já foi goleiro. Ele conhece todos os nossos problemas", diz.