Doni fracassa na tentativa de selar a paz O goleiro Doni, do Corinthians, bem que tentou fazer as pazes com Fabiano. Antes do jogo contra o Santos, chegou a caminhar em direção ao adversário com o firme propósito de cumprimentá-lo. Mas no meio do caminho desistiu ao perceber a verdadeira intenção do atacante santista. "Ele desviou. Logo percebi que não queria fazer as pazes. Fazer o quê? Fui para o meu canto e procurei jogar normalmente, sem pensar mais no assunto". No jogo, Doni enfrentou Fabiano algumas vezes. Na maioria das vezes, levou a melhor, fazendo duas grandes defesas diante do atacante santista. Logo no começo da partida, chegou a driblá-lo com um toque de calcanhar. Quem viu, pensou que Doni quisesse humilhar o adversário. No final da partida, no vestiário, o goleiro corintiano jurou que não. "Nem vi que era o Fabiano. Só fiz aquilo porque achei que seria o melhor caminho, já que havia outro jogador vindo na marcação pelo meio. Então, só tive a opção de sair pelo lado esquerdo. E só dava para sair daquele lado tocando de calcanhar. Já fiz isso até com o Romário, lembram?". Doni saiu da Vila Belmiro com um galo na testa. Adivinha quem foi o responsável? Fabiano, é claro. Mas o goleiro fez questão de absolver o adversário. "Foi involuntário. Foi coisa de jogo. Ele não teve maldade". Já no final da partida, quando Fabiano deu um soco no lateral-esquerdo Fininho e saiu dando risada para a torcida, Doni nem chegou a pensar em tomar as dores do companheiro. Lembrou na hora dos 40 dias de suspensão por causa da briga do primeiro turno. Perdeu até a posição de titular para Rubinho por causa disso. "Aprendi a lição. Só eu sei como foi duro ficar todo esse tempo fora do time", resume o goleiro. Apesar do enorme esforço para não levar um gol de Fabiano, Doni não saiu da Vila Belmiro mais triste porque o atacante do Santos marcou o dele, aos 26 minutos do segundo tempo. "Não estou triste nem contente. O gol do Fabiano, para mim, teve o mesmo peso dos outros dois do Santos. Não sairia daqui alegre se não tivesse levado um gol do Fabiano. O que eu queria mesmo, era que o Corinthians vencesse. Como perdemos, não posso ficar feliz, independentemente de quem foram os gols". Doni foi o último corintiano a deixar o vestiário da Vila Belmiro mas quase não falou de suas grandes defesas. Só na saída, alguém lembrou de tocar no assunto. E Doni, até meio sem jeito, foi discreto no seu comentário. "Acho que fiz um bom jogo. Pelo menos eu penso que não tive culpa em nenhum dos três gols. Mas faço questão de dizer: aqui ganha todo mundo, aqui perde todo mundo".