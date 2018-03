Doni quer evitar a tensão dos pênaltis Às vésperas do jogo mais importante do ano até agora, o goleiro Doni, do Corinthians, tem pensado muito em Fábio Costa, o goleiro do Santos que defendeu três pênaltis contra o Nacional de Montevidéu, garantindo a classificação santista para as quartas-de-final da final da Libertadores. E o pensamento nada tem a ver com inveja. Na verdade, Doni nem deseja a consagração de classificar-se com pênaltis defendidos. "Olha, foi muito bonito, o Fábio merece, mas não quero isso para mim. Prefiro que a gente consiga a vaga sem precisar de pênaltis". Não que ele não saiba pegar pênaltis. Neste Brasileiro, defendeu três. "Tenho melhorado muito nesse aspecto. Estou estudando bastante e me especializado, mas é bom passar logo e não ficar posando de herói depois. Quero que a minha consagração venha junto com todo mundo, com uma classificação garantida". A altura de Doni, 1m94, é uma arma a mais para a hora da cobrança. "Ele tem a possibilidade de ficar parado até o momento final, esperando o chute do adversário. Tem uma envergadura muito grande e pode pular para o canto que escolheu, depois que a bola foi tocada", explica o ténico Geninho. Uma comparação que remete imediatamente a Dida, o antigo goleiro corintiano, que defendia muitos penais. "Essa tática dele é muito boa. Eu tento usar também", diz Doni. O sucesso do goleiro na hora do pênalti depende muito de uma observação apurada do atacante. "Eu olho se o cara bate de frente, de direita ou de esquerda. Cada característica mostra um jeito. È lógico que muitas vezes não dá certo. O cobrador pode tomar uma distância enorme, você pensa que ele vai dar uma pancada e o cara dá um toquinho só, enganando a gente. Mas, sempre tem uma coisa ou outra para saber. Só não vou contar tudo para vocês". Todos os quatro pênaltis que pegou em 2003 foram em seu canto direito. O que demonstra que pelo menos uma das regras de observação está dando certo. "Se o cara bate com o pé direito, a tendência é que a bola venha no meu canto direito. Dá para seguir isso". No treino desta segunda-feira, foram 50 cobranças. Doni pegou seis e mais quatro foram perdidas, duas para fora e duas na trave. O bom aproveitamento do goleiro foi minimizado pelos cobradores. "O Geninho quer que a gente bata como se fosse no jogo mesmo. Não dá para improvisar nada. Então, o Doni já sabe como vai ser e defende", brincava o zagueiro Fábio Luciano. Apesar de todos dizerem que não pensam na decisão por Penaltis, há uma preocupação muito grande. As emissoras de TV foram proibidas de exibirem as cobranças e os jornais receberam um pedido para não dizerem em que canto os jogadores cobram. "Se sair um gráfio dizendo onde meus jogadores cobram, eu estou morto. O trabalho vai por água abaixo", exagera Geninho. Doni está tranquilo. Tem suas armas. Vai estudar o modo como os jogadores do River cobram. Apenas uma coisa, garante que não vai fazer. "Tem goleiro que chega no cobrador e tentar irritar o cara. Diz que vai pegar, isso ou aquilo. Não gosto muito disso, não. O adversário pode ficar com mais moral ainda. Já pensou você chegar no Djalminha e falar assim: "eu vou te ferrar, vou pegar o pênalti", essas coisas assim. O Djalminha pode se enervar e fazer o gol humilhando o goleiro. Porque errar, ele não erra mesmo".