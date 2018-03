Doni quer garantir vaga do Botafogo A boa atuação do goleiro Doni na vitória do Botafogo, no domingo, contra a Ponte Preta, por 2 a 1, pela primeira partida das semifinais do Campeonato Paulista, deixou o jovem atleta muito confiante para o próximo e decisivo jogo. Repetir o desempenho pode classificar o time de Ribeirão Preto para uma disputa inédita na história do clube. Apesar de seus 21 anos, ele demonstra confiança e algo incomum em sua faixa etária: tranqüilidade. "Sei que passo tranqüilidade para os meus companheiros e para o torcedor", disse ele, um dia após a vitória, que dá a vantagem do empate à equipe no segundo confronto. Porém, mesmo pé-quente (não perdeu nos cinco jogos como profissional), avisa: o Botafogo não irá menosprezar o rival. O que poderia tornar-se um pesadelo para os torcedores, com a dispensa precipitada do ex-titular Maurício, virou quase uma unanimidade. Ninguém mais questiona a saída de Maurício. "Fiz defesas difíceis nos últimos dois jogos e sempre fui escolhido o melhor em campo pela imprensa", comentou Doni, que, nesta segunda-feira, reviu os lances da véspera. Ao ver o gol de Rodrigo, da Ponte, pela televisão, não titubeou: "Foi falta em mim." Para o goleiro, dois adversários trombaram e o deslocaram no ar. "Ainda desviei a bola da cabeça do Washington, mas o gol saiu na seqüência", lamentou ele. A preocupação de Doni é justamente o jogo aéreo da Ponte Preta. "Ela vai explorar isso em Campinas, como fez aqui", diz, convicto, o goleiro, que tem 1,94 metro e pesa 88 quilos. Sua estatura, porém, não é um empecilho. "Ajuda bastante na saída de gol e a fechar o ângulo", destaca. Com elasticidade, evitou um gol certo em cabeceio de Washington e lembra os que acreditam que goleiros altos são fracos em bolas rasteiras. "Sou bom no chão, pois treino muito e sou rápido." Para demonstrar sua tranqüilidade em campo, Doni concentra-se muito antes das partidas. "Tento me aprimorar mais a cada dia", diz ele, consciente de que nada está ganho diante da Ponte Preta. "Temos de ser tranqüilos para não tomarmos gols e ter expulsões." Ídolo - Fã de Taffarel, Doni começou a carreira no Lousano Paulista, em Jundiaí, onde nasceu, e passou por Rio Branco (SP) e Ferroviária. Está há três anos no Botafogo e já defendeu três pênaltis - um deles, do artilheiro Washington, na fase de classificação. Diz que aprendeu a fechar o ângulo do atacante com Alexandre, há dois anos, e a repor bolas com Maurício. Pênaltis? "É um dom meu, pois sempre peguei mais que eles." O grupo botafoguense é jovem (média de 22,6 anos) e ninguem canta vitória antes do tempo. "Somos jovens, mas sabemos o que podemos perder", diz Doni. O técnico Lori Sandri garante que não terá problemas com seus jogadores. "Sempre tivemos de correr atrás, nada de salto alto", afirma ele, acrescentando que não adiantaria o Botafogo jogar na retranca em Campinas. "Como o Nelsinho Baptista falou: não será fácil", comenta Sandri. Um gol de vantagem pode ser pouco, mas ele gostou. "É um pouco que é muito." Sandri também acredita que o jogo da Ponte contra o Remo, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, poderá ajudar o Botafogo. "E se não fizer o resultado que precisa?", indaga ele. Seu time volta nesta terça-feira aos treinos. Douglas, suspenso, não jogará domingo. Chicão deve voltar em sua vaga.