Doni se recupera bem e joga no domingo O entorse no polegar direito do goleiro Doni não foi tão grave como se suspeitou na terça-feira à tarde. Nesta quarta-feira, o jogador do Corinthians reapareceu surpreendentemente bem. O dedo não inchou porque não houve, de fato, uma lesão. Dessa maneira, ele participou normalmente do treinamento pela manhã, no Parque Ecológico do Tietê, e disse que está bem para enfrentar o Bahia, domingo, às 18h, no Pacaembu. O goleiro esclareceu que pretende cumprir o seu contrato com o Corinthians até o final, em 2005. Os seus direitos federativos pertencem a três sócios: a Hicks Muse (50%), o Banco Axial (25%) e o Botafogo-SP (25%). Preocupado com o seu futuro, Doni fez uma consulta à Hicks para saber se havia alguma proposta concreta. A resposta foi negativa.