Doni será titular do Santos na quinta O goleiro Doni fará sua estréia na equipe do Santos na próxima quinta-feira, no jogo contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia, pela Copa Libertadores. O jogador, que veio do Corinthians para substituir Fábio Costa, ainda não tinha tido chance de atuar - Júlio Sérgio vinha sendo o titular -, mas foi confirmado no time pelo técnico Emerson Leão, após o treino desta terça-feira. Outro jogador que pode estar ganhando a posição de titular é o volante Claiton, mas Leão ainda mantém a dúvida entre ele e Paulo Almeida na posição. Já o atacante Robinho se apresentou com dores musculares nas pernas e foi submetido a exames de ressonância magnética, mas nenhuma lesão foi constatada. Por isso, Leão decidiu relacioná-lo para a viagem à Cochabamba.