Doni tem seu dia de herói no Pacaembu Acostumada a celebrar as defesas de pênaltis de seu ex-ídolo Dida - atualmente no Milan -, a Fiel Torcida sempre torceu o nariz para Doni. É quase uma unanimidade entre os torcedores corintianos: Doni não inspira confiança. Ou não inspirava, até este domingo. Antes do início da Copa Libertadores da América deste ano, a diretoria do clube saiu atrás de um camisa 1 de respeito, que pudesse fazer a torcida esquecer Dida. Tentou trazer o paraguaio Tavarelli, mas não conseguiu. Doni ouviu as notícias sobre a contratação de um novo goleiro sempre com muita irritação. E avisava: ?Pode vir quem for que eu serei sempre o titular.? Neste domingo, finalmente, ele saiu de campo como herói. Mais uma vez entrou em campo sob os olhares desconfiados da Fiel. A torcida ainda não havia esquecido a atuação insegura do seu goleiro no segundo jogo do Corinthians contra o River Plate, que culminou com a eliminação da equipe do Parque São Jorge. E a desconfiança aumentou aos 11 minutos do segundo tempo. Após uma linda jogada de Lopes, que deixou Carlos Alberto na cara do gol, Doni saiu de forma desastrada do gol e derrutou o atacante do Fluminense. Quem estava entre os tocedores ouviu os gritos de protestos contra o goleiro. ?Sempre ele, com este goleiro não dá", berrou um corintiano nas tribunas do Pacaembu. Com uma confiança que poucas vezes demonstrou com a camisa do Corinthians, Doni se preparou para a defesa. Frio e esperando a definição do atacante do Fluminense, exatamente como costuma fazer Dida, Doni partiu para a bola. O Pacaembu inteiro viu que ele se adiantou, deu três passos para a frente. Fez a defesa, num lance irregular, mas o árbitro Luciano Augusto Almeida e seus auxiliares não tiveram a coragem de mandar o pênalti ser batido de novo. Cercado e abraçado pelos companheiros, Doni festejou, enfim, um de seus poucos momentos de herói corintiano. Mas São Doni ainda tinha mais milagres para fazer no Pacaembu. Aos 21, o velho Sorato surgiu à sua frente e preparava-se para empatar a partida. Doni, como um gato, atirou-se aos pés do atacante do Fluminense e evitou o gol. A torcida corintiana, em reconhecimento pelo feito, gritou o seu nome. Cinco minutos depois, Sorato recebeu pela esquerda e armou o arremate. Mais uma grande defesa de Doni. Final de jogo. Doni agora é cercado pelos repórteres. E fala, com humildade de seus feitos. ?O Rogério me deu uma boa dica sobre a maneira de bater pênalti do Carlos Alberto. Como batedor de pênaltis, ele sempre tem boas informações para dar. Foi um jogo muito difícil, disputado", discursou. Sobre os três passos que deu em direção à bola na cobrança, foi sincero. ?Não vou falar que não me adiantei. Dei um passo para a frente, só que o meu passinho é meio largo". O goleiro garantiu que não merecia ser expulso no lance do pênalti. ?Não fui para pegar o jogador, por isso acho que eu não tinha de ser expulso." Quem tinha muito a dizer sobre Doni era o lateral-esquerdo Kléber. O jogador aproveitou o momento para fazer um desabafo. ?Acho uma injustiça o que fazem com o Doni. Mais uma vez ele demonstrou que é um grande goleiro. Fez grandes defesas e pegou um pênalti. E posso dizer que ele vai dar muitas alegrias aos torcedores corintianos", afirmou Kléber.