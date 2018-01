Doni treina e volta ao gol do Corinthians Nem Rubinho, machucado, nem o novato Jonatas. O goleiro do Corinthians na partida contra o Atlético-PR, domingo, às 16 horas, no estádio do Pacaembu, em partida válida pela 39ª rodada do Campeonato Brasileiro, deve ser mesmo Doni. No treino desta manhã de sexta-feira, o técnico Juninho confirmou a mesma equipe titular dos jogos anteriores e contou com Doni no gol. O jogador mostrou que está recuperado de dores no joelho. Rubinho sofreu uma lesão muscular na coxa direita e deve ficar fora dos gramados por até 10 dias.