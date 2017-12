Doni troca o Juventude pela Roma O goleiro Doni se despediu nesta terça-feira do Juventude, após um acerto amigável. Ele está se transferindo para a Roma, da Itália, para onde deve viajar nos próximos dias. Embora fosse titular da equipe caxiense, Doni teve uma passagem marcada por altos e baixos neste Brasileiro. Em algumas partidas, protagonizou grandes defesas, mas vacilou em outras. Com a saída de Doni, que veio para ocupar a vaga de Júlio Sérgio, depois que este sofreu uma grave lesão, o Juventude busca um substituto. Emerson, do Bahia, é um dos cotados. Além de Doni, o Juventude perdeu esta semana os volantes Bruno Lança e Camazzola, que também se transferiram para o exterior. Nesta terça, o clube contratou o volante Wellington Monteiro, do rival Caxias, que caiu para a Série C.