Doni vai ganhar uma placa no Corinthians O goleiro Doni deve ganhar uma placa de prata do Corinthians pelo centésimo jogo com a camisa do clube, domingo, contra o Bahia, no Pacaembu. A sugestão partiu do diretor-técnico Roberto Rivellino, que pretende homenagear outros atletas com façanhas parecidas. "É um reconhecimento mais do que justo", diz o cartola. "Não é fácil chegar a uma marca como essa". Nem o próprio Doni sabe que será homenageado. Outros jogadores já atuaram bem mais do que 100 vez pelo Corinthians e a marca passou praticamente em branco. A partir de agora, porém, o clube pretende dar um pouco mais de valor às marcas históricas. "Acho que não custa nada para o clube fazer esse reconhecimento aos seus atletas", emenda Rivellino. Chegar aos 100 jogos não foi uma tarefa tão fácil. Desde a sua chegada, em janeiro de 2001, Doni nunca foi unanimidade no clube. O começo foi especialmente difícil, porque o goleiro sempre teve de enfrentar a desconfiança da torcida e de boa parte da mídia. Hoje, porém, ele curte a volta por cima. "De fato, passei por momentos difíceis. Tive um início complicado mas hoje posso jogar com tranqüilidade", observa o goleiro. "Se ainda não sou unanimidade, pelo menos superei as adversidades com dignidade, ganhando títulos pelo Corinthians". Em três anos de Parque São Jorge, Doni conquistou três títulos: o Rio-São Paulo e a Copa do Brasil em 2003, e o Campeonato Paulista de 2003. No Campeonato Brasileiro deste ano o time não foi bem mas Doni alcançou outra façanha: foi o goleiro que mais defendeu pênaltis na competição. Foram cinco em sete cobranças. Doni tem na ponta da língua as suas vítimas: Guilherme do Atlético-MG; Marcelinho Carioca, do Vasco; Paulo Bayer, do Criciuma; Tcheco, do Coritiba; e Carlos Alberto, do Fluminense. Alguns até já foram transferidos para outras equipes, mas isso não tira o mérito do goleiro corintiano. "O que me deixa mais feliz é que todos são especialistas na arte", comemora Doni. O único arrependimento foi ter se envolvido numa briga com Fabiano, no clássico diante do Santos, em 9 de julho, no Morumbi. O caso foi parar na delegacia (34 DP) mas não deu em nada. Doni foi suspenso por 40 dias e acabou perdendo a posição para Rubinho. Só voltou ao time porque Rubinho se machucou contra o Fluminense. "Aquilo (a briga), serviu de lição. Nunca mais quero passar por uma situação daquelas", disse o goleiro. Durante a suspensão ou até mesmo no começo difícil no Parque São Jorge, Doni sempre buscou força no ombro da mulher, Camila, uma jornalista que ele faz absoluta questão de manter no anonimato. É a ela que o goleiro pretende oferecer a camisa de seu centésimo jogo pelo Corinthians num jantar a dois, ainda no domingo, em Jundiaí.