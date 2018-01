Doni vibra com ausência de Luís Fabiano Nos dias que precedem um clássico, a maioria dos jogadores evita entrar em conflito com rivais, dribla o favoritismo e procura ressaltar as qualidades da equipe a enfrentar. O blábláblá é tradicional, "eles têm uma grande equipe, será um jogo difícil", dizem. Tudo ensaiado. O goleiro Doni, do Corinthians, resolveu mudar a escrita nesta quinta-feira. Com humildade, comemorou a ausência de Luís Fabiano, do São Paulo, no clássico de domingo. O atacante está na França, defendendo a seleção brasileira. E recriminou a atitude de são-paulinos que querem promover o duelo com provocações. "O Luís Fabiano preocupa goleiros, zagueiros, é um atleta completo, que se movimenta muito e bate com os dois pés. Não jogando, dá uma forcinha para a gente", vibrou Doni. "Deixa ele lá na seleção dando passes para o Gil (atacante corintiano) fazer gol", brincou. Mas o goleiro ressalva. "O substituto pode entrar bem e se destacar." A alegria de Doni tem fundamento. Na decisão do Campeonato Paulista deste ano, Luís Fabiano foi um tormento. Marcou um gol em cada jogo (o Corinthians venceu os dois por 3 a 2), acertou bola na trave e ainda deu muito trabalho. Pelo trabalho, o goleiro tem é de agradecer. Graças a sua grande atuação nas duas partidas contra o São Paulo, fez belas e dificílimas defesas, deixou de ser marcado pela torcida para se tornar ídolo da Fiel. Hoje, deu a volta por cima e é bastante assediado na rua. "Não vou ao shopping nos sábados à noite. E muito menos ao centro da cidade." Quando entrar em campo domingo, Doni estará completando 86 dias da maior atuação da carreira e do primeiro título como profissional. E contra o mesmo rival. "Sempre recordo daquela decisão (Paulista), mas domingo será um momento diferente. Só espero manter a escrita, de sempre levar vantagem quando enfrento o São Paulo." Entretanto, basta falar em provocação para a tranqüilidade de Doni ser afetada. Não gosta. "Para polêmicas, chame o Vampeta", avisa Doni. Mas não aceita ser desrespeitado. Ou ver o Corinthians sendo alvo de chacotas. Sobre as declarações de Reinaldo ("eles não têm passaporte") e de Rico ("é o mesmo que jogar contra o Íbis"), uma resposta objetiva. "Deixa eles falarem o que quiserem, a boca de ninguém vai ganhar o jogo." E promete continuar indo para a área adversária, caso o time esteja perdendo por diferença de um gol e o tempo estiver se esgotando. "Contra o Figueirense dei uma canelada e conseguimos empatar; contra o São Caetano faltou pouco. Enquanto estiver dando certo, continuarei fazendo", afirma Doni. "Só não vou se estiver 3 a 0, afinal futebol é coisa séria. E sair do gol para dar toquinho em cobrança de falta eu não vou, deixa para o Higuita (folclórico goleiro colombiano)."