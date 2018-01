Donizete aceita proposta do Palmeiras O atacante Donizete, provavelmente, se apresentará nesta quarta-feira no Palmeiras. Para que isso não aconteça o presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, teria de pagar seus salários atrasados. "Se quiserem que eu fique, que me paguem", afirmou o jogador. Mas isto é difícil e o atacante deverá jogar o Campeonato Brasileiro pelo clube paulista. A vontade do jogador é de permanecer, mas acredita que o Botafogo não tem recursos para cobrir seu alto salário. "Amo o Botafogo, mas o clube não tem condições de me pagar." Mesmo ganhando menos do que recebia no Botafogo, Donizete diz que sua família é prioridade. "Vou ganhar em torno de 60% a menos, mas tenho que receber alguma coisa, pois tenho que sustentar minhas filhas", desabafou. O técnico Paulo Autuori deverá comandar o time num amistoso neste fim de semana, o que a diretoria do clube ainda não confirmou.