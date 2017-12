Donizete continua no Vasco em 2004 O Vasco confirmou a permanência do atacante Donizete na temporada de 2004. O jogador, que ainda tem contrato com o clube até o final do próximo ano, era um dos nomes cogitados para figurar na lista de dispensas que o técnico Geninho está preparando. Donizete explicou que o supervisor-técnico do Vasco, Isaías Tinoco, assegurou que o novo treinador tem o desejo de contar com o seu futebol para 2004. O jogador contou ter ficado satisfeito com a notícia e prometeu aos torcedores um melhor desempenho no próximo ano. "Em 2003 não consegui render o que esperava. Foi um ano de muitas contusões e isso atrapalhou", contou Donizete. "Agora é a hora de não descuidar da forma e pensar somente no futuro. Sei que ainda tenho condições de jogar futebol e vou me esforçar para isso."